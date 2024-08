Chiara Ferragni, crisi senza fine: la sua linea di quaderni svenduta a 1 euro al supermercato

Chiara Ferragni: la linea di quaderni svenduta a 1 euro al supermercato

Crisi senza fine per il brand di Chiara Ferragni: sui social, infatti, è diventata virale una foto che ritrae un cesto di un supermercato in cui vengono venduti, o meglio dire svenduti, i quaderni della linea dell’influencer ad appena 1 euro.

Un prezzo a dir poco stracciato che fotografa il periodo difficile per il brand dell’imprenditrice digitale, iniziato dopo il pandoro-gate e che ha anche causato la chiusura del suo negozio a Milano.

Proprio in seguito al caso pandoro, una delle prime società che aveva deciso di interrompere la collaborazione con Chiara Ferragni era stata la Cartiere Paolo Pigna Spa, la cui partnership prevedeva la realizzazione di linee di prodotti di cancelleria per la scuola e per l’ufficio.

In particolare Pigna aveva affidato all’influencer la promozione di alcuni prodotti per la scuola, come quaderni e astucci. Una decisione che aveva provocato la reazione di Fenice, una delle società del brand Ferragni, che si era riservata di “agire nelle sedi più opportune a tutela dei propri interessi”.

“L’illegittimità della decisione di Pigna è stata aggravata dalla scelta dell’azienda di comunicare al pubblico, prima ancora che a Fenice, la cessazione del rapporto di partnership; una scelta evidentemente strumentale e contraria al dovere di buona fede nell’esecuzione del contratto” sottolineava la società di Chiara Ferragni in una nota.