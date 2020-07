Chiara Ferragni presenta la “gemella” di Leone: ecco chi è la sosia Nya

Che mondo magico, TikTok. Chiara Ferragni ne è diventata ormai assidua frequentatrice e ha persino scovato la “gemella” del piccolo Leone: il suo nome è Nya, ha una testa di ricci biondi e grandi occhioni azzurri ed è frizzante esattamente come il piccolo Leone. A presentare ufficialmente Nya è stata proprio la Ferragni, che ha condiviso sul suo TikTok un video dove figurano entrambi i bambini (con un fotomontaggio di due video) la cui somiglianza è stupefacente, al punto che Chiara l’ha introdotta ai suoi follower come la “gemella” di Leo. Non gemella di sangue, sia ben chiaro. Nya è la figlia di Daiana Torrisi, la quale gestisce infatti un account su TikTok interamente dedicato alla sua bambina, che si impegna tantissimo in siparietti musicali.

Ed è così che è nato l’interscambio con Chiara Ferragni, taggata poi nel video in cui la piccola Nya canticchia “Non mi basta più” (la hit di Baby K realizzata in collaborazione con Chiara Ferragni). Ma, prima ancora di riprendere la canzone dell’influencer cremonese, Nya in realtà è apparsa spesso su TikTok in combo con Leone: i due bambini messi a confronto che danzano insieme, che si scambiano sorrisi e smorfie, hanno divertito tantissimi utenti e la somiglianza è impressionante. Qui trovate l’account di Daiana Torrisi, dove pubblica tutti i video con la sua Nya e ogni tanto con Leone.

