Chiara Ferragni parla della cagnolina malata di tumore

Ha suscitato molta commozione tra i fan la notizia che la cagnolina di Chiara Ferragni, Matilda, è malata di tumore. Un triste annuncio che l’influencer ha dato ai fan piangendo, visto quanto è legata a lei. In una Story su Instagram la moglie di Fedez ha voluto aggiornare i suoi follower sulle condizioni di salute dell’animale.

“La Mati – spiega Chiara Ferragni in una story – è stata visitata a Zurigo, la tac completa su tutto il corpo, in un centro oncologico per gli animali considerato uno dei migliori d’Europa. È tornata in forma, noi siamo ottimisti perché ci hanno detto che c’è possibilità che il tumore non si ingrandisca. Domenica la riporteremo a Zurigo io e Fedez per la prima seduta di radioterapia”.

Un percorso certamente non facile, ma i Ferragnez sono disposti a tutto pur di salvare la loro amata cagnolina. Dopo questo nuovo annuncio di Chiara Ferragni, i fan si sono scatenati commentando sui social con parole di vicinanza, affetto e incoraggiamento, augurando a Matilda una pronta guarigione. “Amorina”, scrive qualcuno, “Ti siamo vicini, forza Mati”, commenta qualcun altro.

