Chiara Ferragni affronta il tema del peso corporeo sui social

Dopo i gesti concreti messi in campo per la lotta al Coronavirus e dopo la spontaneità mostrata in questi lunghi mesi di quarantena, Chiara Ferragni è riuscita a conquistare ancora di più il suo pubblico social con il quale si confida sempre più spesso. Nelle ultime dirette Instagram l’influencer si è messa a disposizione dei suoi fan per rispondere ad alcune domande. Tra i temi affrontati dai follower è emerso anche quello del peso corporeo. Argomento spinoso sui social, dove è facile finire nel mirino delle critiche e degli insulti.

Chiara Ferragni, però, non si è tirata indietro e ha deciso di dichiarare il suo peso e di raccontare anche le sue insicurezze passate: “Di solito peso tra i 58 e i 60 chili, dipende da quanto mangio e da quanto mi alleno. Penso che sia il peso giusto per me, visto che sono alta 1 metro e 77”, afferma Chiara Ferragni.

“In passato sono stata più magra ma ora non mi piace per niente come ero in quei periodi. I periodi in cui sono stata più magra sono anche i periodi in cui sono stata più triste. Per me la felicità è prendersi cura della propria salute e del proprio stile di vita, ma allo stesso tempo poter non pensare sempre ad essere perfettamente in linea”, confessa l’influencer.

Chiara Ferragni ha parlato anche dei problemi d’amore avuti in passato cercando di consolare una sua follower: “Siamo tutte state lasciate o tradite in passato, è una fase della vita. A me si è spezzato il cuore quando frequentavo un ragazzo qualche mese prima di conoscere Fede. È stata la cosa migliore che mi potesse capitare. Ho imparato a essere completamente felice con me stessa senza ragazzi intorno e sono diventata un’altra persona. Poi ho conosciuto l’amore della mia vita”, ha raccontato la Ferragni.

Leggi anche: 1. Chiara Ferragni si apre con i fan durante la quarantena: “Spesso io e Fedez litighiamo. Nessuno ha una relazione perfetta” / 2.

Potrebbero interessarti Laura Chiatti posta una foto su Instagram e allarma i fan: “Ma stai mangiando?” Chiara Ferragni sulla quarantena: "Spesso io e Fedez litighiamo. Nessuno ha una relazione perfetta" Alberto Aquilani e Michela Quattrociocche si sono lasciati dopo 12 anni: l’annuncio su Instagram