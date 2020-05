Chiara Ferragni e le litigate con Fedez in quarantena

Complice la convivenza forzata dalla quarantena (magari in spazi ristretti), il lavoro in casa, il poco tempo (e spazio) per sé, l’assenza di stimoli esterni e il fatto di vivere ogni singolo momento della giornata con la stessa persona, dopo un primo inizio di stupore e gioia alla lunga nelle coppie le possibilità di litigare diventano infinte. Anche tra quelle più consolidate e innamorate. Lo ammette anche Chiara Ferragni che si è aperta con i follower rispondendo a una serie di domande su Instagram.

Sebbene Chiara Ferragni e Fedez sembrino – a detta di molti fan – tra le coppie social più belle del momento anche loro spesso si scontrano. Per via della quarantena imposta dal Coronavirus i Ferragnez, infatti, si ritrovano spesso a litigare. “Ci sono giorni buoni e giorni cattivi come tutte le coppie penso. Ci sono giorni in cui io e Fedez ci facciamo delle grandi litigate e altri dove invece siamo perfetti innamorati. Succede in ogni relazione”, racconta Chiara Ferragni su Instagram.

“Non avete mai avuto momenti di “intolleranza” tu e Fedez in questi mesi così insieme?”, è la domanda curiosa di un fan condivise nelle stories dall’influencer. “Tantissimi. Spesso litighiamo e non ci sopportiamo. Nessuno ha una relazione perfetta e nessuno è abituato a passare 24 ore su 24 insieme. E’ normale”, risponde in tutta onestà la Ferragni.

