Lo scherzo di Fedez a Chiara Ferragni | VIDEO

Fedez si diverte spesso a fare scherzi a Chiara Ferragni. E in questi giorni di quarantena sta dando il meglio di sé. Nell’ultimo scherzo Fedez finge di tagliare una ciocca di capelli alla celebre influencer mentre dorme in terrazzo.

Il rapper milanese ha comprato una “parrucca da 5 euro” bionda come la moglie e ne ha tagliato una ciocca. Dopo è andato da Chiara Ferragni che dormiva tranquilla. Ha posizionato la finta ciocca di capelli di fianco all’influencer e ha preso in mano un rasoio elettrico per fingere di tagliarle i capelli.

Il rumore del rasoio ha svegliato Chiara Ferragni che alla vista della ciocca bionda tagliata si è spaventata e furiosa con Fedez ha detto: “Amore ti stacco il c***o”. Il video ha fatto il pieno di like.

Chiara Ferragni e Fedez in quarantena: lo scherzo di lui in bagno | VIDEO

