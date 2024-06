Chiara Ferragni e la bordata a Fedez sui social: “Ora sono libera di essere me stessa”

Chiara Ferragni e la bordata a Fedez: “Ora sono libera di essere me stessa”

Chiara Ferragni non smette di lanciare frecciatine all’ex marito Fedez nel frattempo volato in Puglia per qualche giorno di vacanza con la sua nuova compagna, la modella Garance Authié.

Sul suo profilo TikTok, infatti, l’influencer ha condiviso alcuni video del suo recente viaggio in Sicilia dove si è recata per partecipare al matrimonio di Diletta Leotta.

In uno di questi una follower le ha scritto: “Mi piace molto questa nuova te, o forse sei sempre stata così hai solo cambiato approccio alla vita”. L’influencer quindi ha replicato: “Totale ora sono libera di essere me stessa”.

Non è la prima volta che l’imprenditrice digitale parla della sua attuale situazione personale. Di recente, sempre sui social, Chiara Ferragni aveva condiviso un video in cui affermava: “Ultimamente ho una nuova energia e per questo devo ringraziare voi per tutti i commenti e per essere sempre stati al mio fianco. Sto lavorando molto su me stessa in questo momento della mia vita. Ne ho passate tante, come probabilmente tutti voi avrete visto, ma adesso sento che sto tornando a essere me stessa e questa è la migliore sensazione al mondo”.

“E sono emozionata per questa nuova energia e per tutto quello che verrà, per tutti i nuovi progetti ai quali sto lavorando, che non vedo l’ora di condividere con voi, e in generale per questa nuova vita. Penso che tutti noi possiamo essere magici e tutti noi dovremmo cercare la magia nella nostra esistenza. Sentivo che avevo bisogno di connettermi di più con voi, vi amo”.