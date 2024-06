Fedez in vacanza con Garance Authié, Chiara Ferragni pensierosa sui social: “È bello vivere anche se si sta male”

Fedez in vacanza con Garance Authié, Chiara Ferragni triste sui social

Mentre Fedez è in vacanza con la nuova compagna Garance Authié, Chiara Ferragni lancia messaggi criptici sui social, forse rivolti proprio al suo ex marito.

Il cantante, infatti, ha trascorso qualche giorno di vacanza in una masseria della Puglia con il suo nuovo cane e la fidanzata. I due non appaiono mai insieme ma entrambi hanno condiviso sui rispettivi social istantanee della medesima locaiton mentre in una delle foto postate dalla modella si vede proprio Silvio, il cane che Fedez ha adottato di recente.

Nel frattempo, ai follower più attenti non è sfuggita la frase che Chiara Ferragni ha postato sul suo profilo Instagram. Al termine di una serie di foto che mostrano l’influencer al matrimonio di Diletta Leotta, infatti, c’è una scritta tratta dalla canzone di Jovanotti Il più grande spettacolo dopo il Big Bang che recita: “È bello vivere anche se si sta male/Volevo dirtelo perché ce l’ho nel cuore/Son sicurissimo, amore”.

Secondo numerosi follower la frase è rivolta proprio all’ex marito che ormai sembra essersi rifatto una vita con Garance Authié.