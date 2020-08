“Solo chi ha un cuore può capirmi”: Chiara Ferragni scoppia in lacrime

Chiara Ferragni in lacrime: “Solo chi ha un cuore può capirmi”

Chiara Ferragni in lacrime su Instagram. Cos’è successo? A documentare la vicenda il premuroso marito Fedez, che non perde occasione di prendersi gioco dell’influencer cremonese, mostrando ai propri follower il suo lato tenero. Facciamo un passo indietro.

Tornati dalla vacanza in Sardegna, la famiglia Ferragni-Lucia ha trascorso una giornata nella propria casa a Milano e ha ben pensato di intrattenersi con un film Disney. Seduta sul divano, la Ferragni è in lacrime mentre guarda il finale del film “Alla ricerca di Dory” (anche se Fedez ha sbagliato il titolo, scrivendo “Alla ricerca di Nemo”) insieme al piccolo Leone (che, dal suo canto, non sembra scomporsi più di tanto).

Chi non si commuove un po’ guardando un film della Disney? La Ferragni non è da meno e si è sciolta in una valle di lacrime, il tutto prontamente documentato da Fedez su Instagram. “Guardare Alla ricerca di Nemo per la sesta volta e il finale è sempre lo stesso”, dice il cantante, inquadrando la moglie commossa sul divano. Nelle sue storie, la Ferragni corregge il tiro: “Era Alla ricerca di Dory”, il sequel del film “Alla ricerca di Nemo” che in genere scatena in lei tantissime emozioni. “Solo chi ha un cuore può capirmi”, ha specificato l’influencer.

Leggi anche:

1. “I gay sono contro natura”, la youtuber Morenamore nella bufera: interviene anche Chiara Ferragni / 2. Chiara Ferragni, la foto di spalle con le sorelle spiazza i fan: “Ma hai le protesi?” / 3. Chiara Ferragni, la foto del décolleté a bordo piscina. I fan: “Che tett*** piccole”. La sua risposta è geniale

Potrebbero interessarti Totti, un fan fa un apprezzamento alla figlia Chanel, lui si infuria: “Ti sfondo” "La nuova fidanzata di Brad Pitt è già sposata" Di Maio, foto “spinta” al mare con la fidanzata. Social scatenati: “È Kamasutra!” | FOTO