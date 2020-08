Chiara Ferragni, la foto di spalle con le sorelle spiazza i fan: “Ma hai le protesi?”

Un vero e proprio botta e risposta quello avvenuto tra Chiara Ferragni e un utente su Instagram. Il tema? Il lato B della nota influencer. Fedez ha infatti pubblicato sui social una foto in cui appare sdraiato in barca in Sardegna: alle sue spalle, abbracciate, sua moglie Chiara insieme alle sue due sorelline Valentina e Francesca. Molti fan non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio relativo al suo fondoschiena: “Ma è lievitato?”, “Da dove è spuntato?”, “Da quando hai tutto sto c**o?”, hanno commentato alcuni utenti.

“Ma hai le protesi nel c**o?” chiede in maniera sfacciata un altro follower, alludendo ad un ricorso alla chirurgia estetica da parte della Ferragni. La diretta interessata ha prontamente risposto: “Mai nella vita”. D’altronde lo stesso Fedez aveva pubblicato lo scatto con una didascalia piuttosto esplicativa: “Very cul”.

Visualizza questo post su Instagram Very cul Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 20 Ago 2020 alle ore 11:30 PDT

Leggi anche: Fedez si traveste da Chiara Ferragni: la sfilata diventa virale sul web

Potrebbero interessarti Cosa significa gaglioffo, l’insulto rivolto dalla Azzolina a Salvini È stata trovata la cura post sbornia: testata con successo in Finlandia Julius Lothar Meyer, chi era il chimico celebrato dal Doogle di google oggi