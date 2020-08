Chiara Ferragni risponde agli haters

Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto a bordo piscina della casa in Sardegna, dove sta trascorrendo le vacanze estive in compagnia della famiglia e di alcuni amici. L’influencer nello scatto indossa un vestitino nero a stelline con una scollatura ampia. Immediati i commenti dei fan: “Sei bellissima, stupenda”. Ma c’è anche un commento di un hater sotto la foto: “Senza tett***, sei piatta”. Non si fa attendere la risposta di Chiara Ferragni: “Adoro che nella tua bio scrivi ‘non esistono problemi, solo soluzioni’ e pensi che il mio seno piccolo sia un problema. Ma tutto ok?”.

Visualizza questo post su Instagram Tonight ❤️ Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) in data: 4 Ago 2020 alle ore 11:31 PDT

