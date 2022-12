Chiara Ferragni ricoperta di insulti dagli haters, la replica dell’influencer

Chiara Ferragni risponde a tono agli haters che l’hanno ricoperta di insulti per il suo aspetto fisico dopo che l’influencer aveva postato una serie di foto in lingerie.

L’imprenditrice digitale, infatti, ha pubblicato solo alcuni degli insulti sessisti ricevuti tra le stories del suo profilo Instagram.

“Vi prego leggete i commenti – ha scritto Chiara Ferragni – gente scioccata per una donna in intimo, che commenta le forme di una donna dandole della cessa tanto per scriverle qualcosa”.

“Ed il peggio è sapere che persone che scrivono cose del genere insegnano questo tipo di odio ai propri figli e normalizzano questi comportamenti come ‘libertà di opinione'” ha scritto ancora l’influencer.

“Un po’ paletto della luce” si legge tra i vari commenti sessisti. E ancora: “Ma non credi di mettere in imbarazzo i tuoi figli”, “Dal legno di faggio è tutto, a voi studio” è un altro degli insulti indirizzati a Chiara Ferragni dagli haters.

“Sono abituata a ricevere commenti sul mio corpo da quando ho 19 anni, sono cresciuta con questa idea – dichiara in un video l’influencer – Ma non fate finta che sia libertà di pensiero, questa è maleducazione. Cosa state insegnando? Che è giusto dire cattiverie sugli altri? Secondo me fate schifo”.

“I vostri commenti possono danneggiare le persone, anche ragazze giovani. Ragionate prima” ha concluso Chiara Ferragni.