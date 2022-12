“Siamo sicuri che Fedez è il padre?”: una foto di Chiara Ferragni da bambina scatena i commenti dei follower

La foto di Chiara Ferragni da bambina scatena i commenti dei follower

Chiara Ferragni ha pubblicato sul suo profilo Instagram una sua foto da bambina paragonandola a un’altra istantanea che ritrae il figlio Leone.

L’incredibile somiglianza tra mamma e figlio ha scatenato i follower, che hanno iniziato a inondare la foto di commenti.

La maggior parte degli utenti, infatti, ha sottolineato come Leone assomigli in tutto e per tutto a Chiara Ferragni, ironizzando anche sul fatto che nel bambino vi sia poco del papà Fedez.

“Ma siamo sicuri che Fedez è il papà?” ha ironizzato qualcuno, mentre un altro utente ha commentato: “Di Fedez ha solo il cognome”.

“Di Fedez ha solo il taglio degli occhi, poi è identico a Chiara” ha aggiunto un’altra follower. “Ma li hai fatti tutte e due a tua immagine e somiglianza” è invece il pensiero espresso da un altro utente.

C’è anche, però, chi “difende” Fedez facendo notare che Leo è sì molto somigliante a Chiara Ferragni ma ha anche diverse caratteristiche del papà.

Secondo altri, invece, il cantante si è “vendicato” con la secondogenita Vittoria che la maggior parte degli utenti ritiene uguale a Fedez.