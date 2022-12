Quanto costa la nuova casa di Fedez e Chiara Ferragni

Fedez e Chiara Ferragni presto andranno a vivere in una nuova casa, così come raccontato anche dalla coppia sui social: ma quanto costa il nuovo lussuoso superattico dei Ferragnez?

La nuova casa del cantante e dell’influencer sorge nella zona sud-ovest di CityLife a Milano: si tratta di una proprietà nuova di zecca e attualmente in costruzione che prevede un superattico con portineria, palestra e piscina condominiale.

Secondo quanto riporta Milano Notizie, il complesso di edifici progettato dall’architetto polacco Daniel Libeskind prevede case ultra-lussuose ed ecosostenibili il cui prezzo si aggira intorno ai 10mila euro a metro quadro.

I prezzi complessivi degli appartamenti, dunque, vanno da un minimo di 840mila euro fino a un massimo, per quanto riguarda i super attici, di circa 4 milioni di euro.

Una cifra da capogiro per Fedez e Chiara Ferragni, i quali ora sono solo in attesa di prendere possesso della nuova dimora. La nuova casa dei Ferragnez se i tempi dovessero essere rispettati dovrebbe essere pronta per la primavera del 2023.

La coppia ha deciso di non abbandonare il quartiere CityLife di Milano: attualmente, infatti, Fedez e Chiara Ferragni vivono nella stesa zona in un appartamento in affitto.