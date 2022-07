Chiara Ferragni e Fedez visitano il cantiere della nuova casa: “Ma la piscina è condominiale” | VIDEO

Chiara Ferragni e Fedez visitano il cantiere della nuova casa | VIDEO

Chiara Ferragni e Fedez hanno visitato il cantiere dove è in costruzione la loro futura casa: si tratta di una meravigliosa penthouse a due piani che sorgerà nel quartiere City Life, dove i Ferragnez vivono da alcuni anni in un attico in affitto.

La casa, così come scritto sui social dall’influencer, sarà pronta per la primavera del 2023, e comprende anche una piscina che, come sottolineato dalla stessa Ferragni, non farà parte dell’abitazione ma sarà condominiale.