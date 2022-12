Chiara Ferragni infuriatissima su TikTok: ecco cosa è successo

Chiara Ferragni si è davvero infuriata per un commento che ha ricevuto da parte di un suo follower. L’influencer più seguita d’Italia ha pubblicato su Tikt Tok un video accompagnato da una hit spagnola con scritto: “Passo mezz’ora a mettere a posto il disordine dei miei figli in casa. In un minuto hanno fatto il doppio del casino”.

Un messaggio che, però, non è stato colto da tutti i suoi follower. Uno, in particolare, le ha risposto: “La bro mette a posto”. Il tono del commento è stato provocatorio, poiché chi lo ha scritto ha insinuato chiaramente che quanto mostrato dalla Ferragni non corrisponde alla realtà.

Così la moglie di Fedez non è rimasta in silenzio e ha risposto, infuriatissima: “La bro fa questo e fa molto altro come ogni mamma, anche quelle che non hanno un lavoro d’ufficio, lavorano tutto il giorno per i propri figli. Quindi shut up”.

I fan di Chiara Ferragni sono andati in visibilio per la risposta “forte” dell’influencer: “Dovevi rispondergli non asfaltarlo ahahah”, scrive qualcuno. E ancora: “Come asfalta lei nessuno”. Insomma, quando si scherza si è tutti contenti, ma guai a toccare Chiara Ferragni sul personale. Il rischio è quello di essere asfaltati come è successo al povero mal capitato con uno dei suoi ultimi post.