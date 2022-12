Follower scioccati per la previsione di Chiara Ferragni: “Non scherziamo per favore”

Chiara Ferragni e la previsione per il 2023: follower sotto shock

Follower sotto shock per ciò che un applicazione di Tik Tok ha predetto a Chiara Ferragni per l’anno venturo, ovvero nientedimeno che il divorzio dal marito Fedez.

L’influencer, infatti, ha utilizzato per gioco un filtro del social che svela che cosa ha in riserbo il 2023. Ebbene il filtro prevede che Chiara Ferragni il prossimo anno sarà single!

“Ma no” ha subito commentato l’imprenditrice digitale con l’emoticon del sorriso, mentre i follower si sono subito scatenati nei commenti prendendo la cosa fin troppo sul serio.

“Ma non scherziamo per favore” ha scritto un utente, mentre un altro commento è stato: “Tutto ma non questo”. Qualcuno ha anche ironizzato sul fatto: “Fedez ha appena abbandonato la chat”.

Decine di commenti che hanno sottolineato quanto i fan di Chiara Ferragni siano affezionati a lei e alla sua famiglia, ovvero il marito Fedez e i figli Leone e Vittoria.

Nessuna paura, però, la coppia sembra più affiatata che mai e non sarà certo un applicazione di Tik Tok a metterla in crisi proprio ora.