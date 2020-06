Fedez e Chiara Ferragni, scoppia la lite furiosa su Instagram: “Vaff***lo” | VIDEO

Fedez e Chiara Ferragni, scoppia la lite furiosa su Instagram: “Vaff***lo”

Chiara Ferragni e Fedez protagonisti di un nuovo siparietto, ripreso anche da Striscia La Notizia. L’influencer più amata d’Italia ha voluto cimentarsi in una nuova sfida. La coppia, in vacanza a Lago Maggiore, ha ben pensato di partecipare al noto “volo dell’angelo” e, mentre Fedez ha scelto di tirarsi indietro, Chiara Ferragni è andata fino in fondo. Il marito, non contento, ha allora deciso di stuzzicarla con una frase ad effetto che a Chiara non è andata proprio giù.

Intenta a prepararsi per il suo volo (il volo dell’angelo è una pratica che consente di volare da una montagna all’altra penzolando attaccati a un filo metallico, muniti ovviamente di tutte le attrezzature e precauzioni del caso), l’influencer ascolta la frase di Fedez. “Amore, finché morte non ci separi”, e l’influencer perde le staffe. “Ma sei serio? Vai a fare in c***. Ma puoi dire una cosa del genere?”, tuona Chiara, piccata.

Fedez, seppur con ironia, cerca di recuperare punti: “Ma era per dire che ti amo”. Chiara però non lo ascolta più, è pronta per il suo lancio. Fedez ha condiviso il video sul suo account Instagram, andando fiero di aver salvato la giornata custodendo le “borsette di tutte”, mentre Chiara scivola da una montagna all’altra, monitorando il viaggio (e la paura mista ad emozione).

