Fedez e Chiara Ferragni con lo stesso smalto. Commenti omofobi degli haters

Attacchi omofobi rivolti a Fedez sui social per una foto in cui le unghie del rapper milanese sono coperte dallo smalto. Nel nuovo post su Instagram di Federico Lucia si possono vedere i Ferragnez mano nella mano e su entrambe capeggia lo stesso cosmetico. Haters scatenati all’attacco di Fedez: “Lo smalto è per donne”, scrive un utente. “Anche se siete super! L’uomo deve rimanere uomo”, ribatte un’altra. “Fai l’uomo per favore nella tua vita…sei pure sposato con un figlio”, ha attaccato un altro. Tra commenti beceri e chi criticava lo smalto di Fedez, molti hanno anche capito il messaggio: “Io lo trovo un messaggio inclusivo e molto fico, ti sta benissimo”, ha scritto una fan, un altro ha lodato l’iniziativa per la “Parità di genere”, complimentandosi con i Ferragnez. “Distruggiamo la Toxic masculinity”, ha scritto un utente riferendosi alla bella immagine postata dai Ferragnez e ancora: “Grazie perché ogni volta distruggi il maschilismo tossico”. C’è anche chi domanda retorica: “Ma uno si disegna tutto il corpo e nessuno dice niente, poi lo fa sulle unghie e tutto sto casino?”, alludendo alle critiche omofobe esplose tra i commenti alla foto di Fedez con lo smalto.

