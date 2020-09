Totti: “Commenti bavosi, ci saranno conseguenze legali”

In un passaggio dell’intervista del giornalista sportivo Paolo Condò a Francesco Totti su Repubblica si torna a parlare della vicenda che ha coinvolto la figlia 13enne del calciatore. La scorsa settimana Chanel Totti è infatti finita sulla copertina di Gente in una foto di spalle, in spiaggia, con riferimenti al suo fisico paragonato a quello di mamma Ilary Blasi.

Una foto che ha destato il disappunto sia di Totti che della moglie Ilary che hanno denunciato la vicenda via social: “Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e mercificazione del corpo delle adolescenti”. Una delicatezza che è costata anche un deferimento dall’Ordine dei Giornalisti alla direttrice del giornale. Ma non è tutto: dallo spiacevole episodio è apparso anche un nuovo gruppo Telegram il cui obiettivo è proprio quello di cercare foto “hot” di Chanel Totti.

Così, nell’intervista Condò affronta l’argomento chiedendo a Totti quale fosse la sua opinione sull’uso dei social. L’ex capitano della Roma risponde: “Non credo ai social. Neanche li leggevo, finché non mi hanno segnalato certi commenti bavosi alla famosa copertina di Gente… ecco, questa è una storia che ha mandato Ilary e me fuori di testa. Ci saranno conseguenze legali”. L’intenzione di Totti è quindi quella di intraprendere azioni legali contro la spiacevole vicenda che ha esposto la figlia minorenne a commenti spinti sui principali canali social.

