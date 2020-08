Totti, un fan fa un apprezzamento alla figlia Chanel, lui si infuria: “Ti sfondo”

Totti in diretta Instagram con Chanel, un fan si complimenta con la figlia e lui non la prende bene: “Ti sfondo”

Non sembra averla presa bene Francesco Totti. L’ex calciatore della Roma era in diretta Instagram con la figlia Chanel e un fan avrebbe fatto qualche apprezzamento di troppo, al punto che l’ex numero 10 della Roma è intervenuto per rimetterlo al suo posto. “Ti piace mia figlia?”, ha chiesto Totti durante la diretta, leggendo il commento del fan in questione. “Non scherziamo, ti sfondo”. Poi ha aggiunto. “Sono geloso, lei è mia”, con un tono che seppur scherzoso conferma quanto Francesco Totti sia legato alla sua “bambina”. Sia padre che figlia hanno concluso poi la sequenza social con una risata per stemperare gli animi.

Soltanto poco tempo fa, Chanel Totti era entrata nel mirino di una polemica dopo che il suo lato B era stato piazzato sulla copertina del settimanale Gente destando il disappunto sia di Totti che della moglie Ilary Blasi (di fatto, entrambi hanno denunciato la vicenda via social), una delicatezza che è costato anche un deferimento dall’Ordine dei Giornalisti alla direttrice del giornale (Monica Mosca).

Leggi anche:

1. “La copertina con Chanel Totti non l’avrei fatta”: parla il direttore di Oggi, Brindani / 2. “La foto di Chanel Totti? Sono dispiaciuta, ecco perché l’ho pubblicata”: parla la direttrice di Gente / 3. L’Ordine dei Giornalisti segnala la direttrice di Gente al collegio disciplinare dopo la foto del lato B di Chanel Totti

Potrebbero interessarti "La nuova fidanzata di Brad Pitt è già sposata" Di Maio, foto “spinta” al mare con la fidanzata. Social scatenati: “È Kamasutra!” | FOTO “Cecilia Rodriguez ha lasciato Moser perché pazza di gelosia per Diletta Leotta”