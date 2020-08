Chanel Totti in copertina, le parole della direttrice di Gente

“Sono molto dispiaciuta e amareggiata per le reazioni generate dalla pubblicazione sulla copertina di Gente numero 34 della foto di Francesco Totti e della figlia Chanel, scattate in spiaggia”. Così la direttrice di Gente, Monica Mosca, in merito alle polemiche scoppiate dopo la pubblicazione in prima pagina della figlia maggiore di Francesco Totti e Ilary Blasi, la 13enne Chanel, al mare con il padre. “Come direttore ho sempre inteso valorizzare le donne e più in generale sostenere i valori della famiglia – ha proseguito -: era l’intento anche di questa pubblicazione, in cui si è voluto semplicemente ritrarre la famiglia Totti in un momento di normalità. In alcun modo, ovviamente, abbiamo mai inteso uscire da questo obiettivo”. Questa mattina la direttrice è stata dall’Ordine dei giornalisti al collegio disciplinare.

La reazione di Francesco Totti e Ilary Blasi

Nelle scorse ore era arrivata la dura reazione di Francesco Totti e Ilary Blasi che hanno diffuso un breve “comunicato” tramite i loro profili Instagram. “Ringrazio il direttore Monica Mosca per la sensibilità dimostrata mettendo in copertina il lato B di mia figlia minorenne senza curarsi del problema sempre più evidente della sessualizzazione e della mercificazione del corpo delle adolescenti”.

