Chanel Totti, dopo la copertina di “Gente” nasce un gruppo Telegram che cerca sue foto “hot”

Il gruppo Telegram che cerca foto “hot” di Chanel Totti

Una storia che ha dell’incredibile, eppure è vera. Avete presente quando, la settimana scorsa, la figlia di Francesco Totti ed Ilary Blasi era apparsa sulla copertina del settimanale Gente? Ebbene, da quello spiacevole episodio (siccome i genitori hanno segnalato la vicenda via social e la direttrice ha ottenuto un deferimento dall’Ordine dei Giornalisti) , è apparso un nuovo gruppo Telegram il cui obiettivo è citando: “Condividere foto porche di ragazze, oltre a quelle del fisico mozzafiato della mamma Ilary e della figlia Chanel”. All’interno del gruppo, saltano agli occhi apprezzamenti per niente velati sul fisico della piccola Chanel che, ricordiamo, ha soltanto 13 anni. Si leggono commenti come: “Io me la farei” rivolto alla figlia di Totti. A segnalare la sgradita vicenda è la pagina Instagram “I have a voice”.

“Nel gruppo ci sono diverse foto che, a detta degli utenti, ritrarrebbero Chanel Totti, nonostante presumibilmente non sia veramente lei. Ecco cosa porta la sessualizzazione delle bambine e giovani ragazzine. Ecco cosa porta sbattere in prima pagina il lato B di una 13enne”, denuncia la community, che ha prontamente informato Francesco Totti e Ilary Blasi dell’accaduto. Il gruppo Telegram infatti sembra essere sparito in vista di possibili azioni legali.

La community I have a voice ha poi continuato, snocciolando numeri raccapriccianti. “In Italia ogni anno colpiscono 21 mila pedofili, un caso ogni 400 minori, un caso ogni quattro scuole, un caso ogni 500 famiglie. E questi sono solo i casi più gravi e che vengono denunciati e incriminati. Non si contano gli innumerevoli casi di molestie che i bambini subiscono e nemmeno lo dicono ai genitori. Ma che la vita gliela rovinano comunque. E gli 80.000 pedofili che vanno a fare turismo sessuale minorile nei Paesi poveri, abominevole primato tutto italiano, che non saranno mai incriminati”.

Leggi anche:

1. “La copertina con Chanel Totti non l’avrei fatta”: parla il direttore di Oggi, Brindani / 2. “La foto di Chanel Totti? Sono dispiaciuta, ecco perché l’ho pubblicata”: parla la direttrice di Gente / 3. L’Ordine dei Giornalisti segnala la direttrice di Gente al collegio disciplinare dopo la foto del lato B di Chanel Totti / 4. Totti, un fan fa un apprezzamento alla figlia Chanel, lui si infuria: “Ti sfondo”

Potrebbero interessarti La Lega usa lo spot Ringo per propaganda politica. Pioggia di critiche per il silenzio di Barilla “Ce li abbiamo solo noi i veri neg*i”: l’offensivo vocalist di un locale in Sardegna | VIDEO Norme anti-Covid: chiuso locale a luci rosse a Roma