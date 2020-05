Vieni da Me, il marito di Caterina Balivo vive in un’altra casa

Nell’ultima puntata del programma tv Vieni da Me condotto da Caterina Balivo è stata proprio la “padrona di casa” a finire al centro dell’attenzione. A scatenare il gossip è stato l’ospite in collegamento da casa: Maurizio Costanzo. Dopo avere espresso i complimenti per il romanzo “Diavoli” scritto dal marito di Caterina Balivo e trasposto nella celebre serie tv omonima distribuita da Sky, il giornalista ha voluto parlare della vita coniugale della conduttrice rivelando a sorpresa che Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera in questo momento vivono separati in due case diverse.

La conduttrice, però, si è affrettata a chiarire che non si tratta di un problema sentimentale ma solo prevenzione per il Coronavirus. “Mio marito è andato via di casa il 4 maggio, quando sono tornata a lavorare”, ha spiegato la conduttrice in diretta a Vieni da Me. “Visto che il Covid-19 c’è ancora lui ha preferito andare in un’altra casa. Se ne è andato e ci ricongiungeremo una settimana dopo la fine della trasmissione; è un po’ ipocondriaco”.

