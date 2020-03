Caterina Balivo sul Coronavirus

Caterina Balivo, conduttrice del programma tv Vieni da Me, si lascia andare a confessioni intime durante un collegamento via Skype in tv: “Da dieci giorni non dormo più con mio marito”. La conduttrice racconta la quarantena della sua famiglia nella trasmissione Italia Sì. “Non possiamo ammalarci, chi penserà ai nostri figli?”, aggiunge. Dopo la confessione intima Caterina Balivo si è subito scusata con il marito Guido Maria Brera: “Scusa, mi è scappato”.

