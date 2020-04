Coronavirus, Caterina Balivo sul ritorno di Vieni da Me

Caterina Balivo ha confessato di non volere tornare in tv a maggio. Il suo programma Vieni da me è stato sospeso per via dell’emergenza Coronavirus e il ritorno in onda sarebbe previsto per il prossimo mese, ma durante una diretta Instagram con Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice ha dichiarato: “Per la prossima stagione, Dio vede e provvede. Adesso io non lo so, il clima non è dei migliori. Non so se è il momento giusto, penso non ci sia un clima adatto per il mio programma. Io non sono un’attrice lo sai. Non ti nascondo che un giorno sì e l’altro pure piango”.

Caterina Balivo sta trascorrendo la quarantena a casa con i due figli e il marito Guido Maria Brera. La conduttrice di Vieni da Me in questi giorni di emergenza sanitaria sta seguendo un nuovo format sui social per intrattenere i suoi fedeli fan, “My Next Book“, in cui intervista diversa scrittori. Ma il suo programma di punta potrebbe non ripartire.

Leggi anche: 1. Coronavirus, Caterina Balivo confessa: “Non dormo con mio marito da 10 giorni”/ 2. “Ricky Martin bono, anche se f**ocio”: Caterina Balivo non sarà più madrina del Milano Pride dopo frasi omofobe/ 3. “Ecco la mia dieta antitumorale”: Caterina Balivo travolta dalle polemiche

Potrebbero interessarti La Casa di Carta, quanto guadagnano gli attori del cast Il Conte Duval: lo sketch con Gigi Proietti nel film Un’estate al mare Un’estate al mare: trama, cast e streaming del film