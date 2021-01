Una notizia bomba per tutti gli appassionati di gossip: Belen Rodriguez sarebbe incinta del compagno Antonino Spinalbese. A lanciare l’indiscrezione è il settimanale Novella 2000, secondo cui la showgirl argentina sarebbe in attesa del suo secondo figlio. La relazione con il bel Antonino è iniziata da pochi mesi, visto che i due stanno insieme dalla scorsa estate.

Se l’indiscrezione del settimanale – che cita fonti vicine a Belen – venisse confermata, Santiago, nato sette anni fa dall’amore con Stefano De Martino, potrebbe presto avere un fratellino o una sorellina. Dopo aver definitivamente archiviato la tormentata relazione con il ballerino e conduttore, Belen sembra finalmente aver ritrovato la serenità al fianco di Antonino Spinalbanese, hair stylist che sembra proprio averle rubato il cuore.

La notizia non è ancora stata confermata o smentita dai diretti interessati, ma Novella 2000 parla di una fonte decisamente affidabile. Secondo la rivista, i due avrebbero concepito il nascituro praticamente un mesetto dopo essersi conosciuti, tanto che Belen sarebbe già al terzo mese di gravidanza. “Chiusi in casa, demoralizzati come tutti dopo l’illusione di un’estate quasi normale, Antonino Spinalbese e Belen si sono concentrati su se stessi, dedicati al loro amore, e hanno deciso di fare sul serio”, si legge sul sito di Novella 2000. D’altronde la showgirl non ha mai nascosto di volere prima o poi un secondo figlio. Sembrerebbe inoltre che la coppia abbia dato l’annuncio ufficiale alla famiglia Rodriguez durante queste feste natalizie. Non resta che attendere la conferma o la smentita della clamorosa notizia.

