Belen Rodriguez e la gaffe della foto Instagram (di un’altra)

Belen Rodriguez inciampa in una “gaffe” social dopo avere postato una foto sul suo profilo Instagram. Lo scatto al centro delle critiche ritrae due piedi con eleganti décolleté nere. “Sulle mie scarpe“, ha scritto nella didascalia la showgirl argentina. Peccato che le scarpe non siano sue, e nemmeno i piedi. Ad accorgersi della stranezza sono stati i fan più attenti che non si sono fatti “ingannare” da Belen. “La foto non è tua”, si legge nei commenti Instagram sotto la foto contestata. Lo stesso – “preciso e identico” – scatto in effetti è apparso tempo fa sul profilo della modella russa Maya Zoboshta. La 25enne russa ha rivendicato la paternità della foto (e dei piedi e delle scarpe), ricondividendo il post nelle storie. “Queste sono le mie gambe e le mie scarpe, grazie per il vostro supporto” ha scritto e, qualche ora dopo ha rilanciato: “Però fa piacere quando una blogger con più di 9 milioni di follower spaccia le tue foto per sue”. Alla fine, forse, Belen non voleva “rubare” la foto di un’altra ma semplicemente ricondividere un’immagine che le era piaciuta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Maya Zaboshta (@zaboshta)

