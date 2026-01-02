Beatrice Arnera torna ad attaccare l’ex compagno Andrea Pisani: l’attrice, infatti, ha pubblicato sui suoi social una serie di insulti e minacce che ha ricevuto dopo che il comico ha parlato della fine della loro relazione al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. “Una donna che si separa e mesi dopo sceglie di iniziare una nuova relazione è perseguitata da messaggi di odio, minacce e inviti al suicidio. Nel 2026. Sono mesi che vivo questa condizione. Mesi” si è sfogata la nuova compagna di Raoul Bova. Arnera, quindi, attacca: “Precisamente dall’uscita della pirotecnica puntata del basement in cui Gazzoli si improvvisa psicoterapeuta e il padre di mia figlia racconta una storia piena di inesattezze”.

Lo sfogo di Beatrice Arnera prosegue: “Nessuna donna dovrebbe avere paura di lasciare il proprio partner. Nessun essere umano dovrebbe provare vergogna o timore di subire ripercussioni se decide di lasciare il proprio partner. Insegnerò a mia figlia che se non sta più bene, è libera di andarsene, da qualsiasi situazione. Senza nemmeno dover dare troppe spiegazioni, a mamma, a papà, ai social o all’Italia intera. Perché grazie a Dio non siamo sassi, siamo esseri umani e se non stiamo bene dove siamo, siamo liberi di andarcene. E dovrebbe essere un diritto, che non dovrebbe subire conseguenze violente, insulti, minacce di morte o gravi ripercussioni sul lavoro. Nel 2026”. L’attrice, quindi, conclude: “Ah buon anno nuovo! Vi auguro un anno pieno di libertà”.

La prima reazione di Beatrice Arnera alle parole di Pisani era arrivata sui social quando l’attrice aveva scritto: “Le relazioni finiscono per molte ragioni. Io ho scelto di non parlarne. Non cerco consenso. Non mi interessa spettacolarizzare il mio dolore. Non parlo perché scelgo di proteggere mia figlia, ma anche Andrea”. Insieme dal 2021, la coppia si è separata ad agosto dopo un lungo periodo di crisi e l’arrivo in famiglia di Matilde, la loro bambina nata a marzo. La rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno come ha raccontato il comico: “Mi è cambiata la vita da un momento all’altro. Non mi ero accorto di nulla. Da un giorno all’altro casco dal pero. Le motivazioni che mi vengono date per me non sono sufficienti, c’era una bambina in mezzo. Di certo io non ho fatto nulla, nessun tradimento o simili. Forse per qualche motivo non sono stato abbastanza? Ok, può starci, ma ci era appena nata una bambina, peraltro voluta e stra-voluta, arrivata dopo averne perso un altro. Insomma, io avrei lottato un po’ di più”.

I primi problemi arrivano a maggio: “Mi cade il mondo addosso. Andiamo in terapia di coppia, il terapeuta ci consiglia di allontanarci ma noi a breve avremmo cominciato a girare un film insieme. È stata durissima, sul set e fuori. Considero la fine della nostra storia ad agosto, quando lei decide di comunicarlo al pubblico”. Andrea Pisani, poi, ripercorre la storia con Beatrice Arnera: “Ci siamo conosciuti nel 2017 a una sua prima di un film. Io all’epoca stavo con un’altra ragazza, c’è stato del feeling. Poi a un certo punto con questa ragazza è finita e io c’ho provato con lei. Ma per motivi un po’ di sfiga e un po’ perché quando una mi piace divento stupido, non se ne fa niente: passano il 2018, il 2019. Ci incrociamo di nuovo nel 2021, quando io peraltro mi stavo sposando: era tutto deciso, mancavano due mesi. Rivedo lei e questa cosa mi ha mandato in tilt: l’ho respinta, all’inizio, perché temevo fosse solo una infatuazione. Poi lei ha spinto molto e io avevo il cuore diviso in due”.