Beatrice Arnera rompe il silenzio sulla rottura con Andrea Pisani e replica duramente all’ex compagno dopo le parole di quest’ultimo al podcast BSMT di Gianluca Gazzoli. In una stories pubblicata sul suo profilo Instagram, infatti, l’attrice e comica ha scritto: “Le relazioni finiscono per molte ragioni. Io ho scelto di non parlarne. Non cerco consenso. Non mi interessa spettacolarizzare il mio dolore. Non parlo perché scelgo di proteggere mia figlia, ma anche Andrea”.

Insieme dal 2021, la coppia si è separata ad agosto dopo un lungo periodo di crisi e l’arrivo in famiglia di Matilde, la loro bambina nata a marzo. La rottura è arrivata come un fulmine a ciel sereno come ha raccontato il comico: “Mi è cambiata la vita da un momento all’altro. Non mi ero accorto di nulla. Da un giorno all’altro casco dal pero. Le motivazioni che mi vengono date per me non sono sufficienti, c’era una bambina in mezzo. Di certo io non ho fatto nulla, nessun tradimento o simili. Forse per qualche motivo non sono stato abbastanza? Ok, può starci, ma ci era appena nata una bambina, peraltro voluta e stra-voluta, arrivata dopo averne perso un altro. Insomma, io avrei lottato un po’ di più”.

I primi problemi arrivano a maggio: “Mi cade il mondo addosso. Andiamo in terapia di coppia, il terapeuta ci consiglia di allontanarci ma noi a breve avremmo cominciato a girare un film insieme. È stata durissima, sul set e fuori. Considero la fine della nostra storia ad agosto, quando lei decide di comunicarlo al pubblico”. Andrea Pisani, poi, ripercorre la storia con Beatrice Arnera: “Ci siamo conosciuti nel 2017 a una sua prima di un film. Io all’epoca stavo con un’altra ragazza, c’è stato del feeling. Poi a un certo punto con questa ragazza è finita e io c’ho provato con lei. Ma per motivi un po’ di sfiga e un po’ perché quando una mi piace divento stupido, non se ne fa niente: passano il 2018, il 2019. Ci incrociamo di nuovo nel 2021, quando io peraltro mi stavo sposando: era tutto deciso, mancavano due mesi. Rivedo lei e questa cosa mi ha mandato in tilt: l’ho respinta, all’inizio, perché temevo fosse solo una infatuazione. Poi lei ha spinto molto e io avevo il cuore diviso in due”.

“Alla fine ho scelto la cosa che mi sembrava più onesta – rivela ancora Pisani – Sono stato dieci giorni a piangere. Alla festa di fine di produzione del film a cui stavo lavorando, mi faccio tre margarita, vado a casa e dico alla mia ex che non potevo sposarla perché amavo un’altra persona. L’ho vissuto come uno choc. È stato pesantissimo ma non mi vergogno di niente: l’ho fatto per rispettarla. Era più comodo fare tutt’altro”. Il loro è stato un amore viscerale: “Una storia che mi ha preso dalle viscere come nessuna. I primi mesi non avevamo neanche una casa. Siamo andati a Milano, sono stati mesi incredibili, avevamo solo una valigia ma non ci interessava. Ci siamo divertiti tantissimo, abbiamo costruito tanto insieme. Io ci sono rimasto male quanto voi quando è finita”.