Spettacoli

Annunciati i nuovi concorrenti di Lol 6: chi sono i comici dello show di Amazon Prime. Il cast completo

Dai comici ai conduttori: ecco chi animerà la prossima edizione del programma

di Niccolò Di Francesco
Amazon ha rivelato il cast di Lol 6, lo show comico in onda su Prime Video giunto alla sesta edizione. Come di consueto saranno 10 i comici protagonisti della trasmissione: si tratta di Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, UfoZero2 e Yoko Yamada. Confermati alla conduzione, dopo il debutto dello scorso anno, Angelo Pintus, che aveva già partecipato alla prima edizione della trasmissione in veste di concorrente, e Alessandro Siani. Due le novità: la presenza di Federico Basso, vincitore della quinta edizione, e Andrea Pisani, anche lui nel cast della stagione precedente, che avranno il ruolo di “disturbatori”. I due comici, infatti, saranno pronti a intervenire nel corso del programma per tentare di far ridere i loro colleghi.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Prime Video Italia (@primevideoit)

Quando va in onda Lol 6

Ma quando esce Lol 6 su Amazon Prime Video? La data di messa in onda non è stata ancora rivelata ma è probabile che verrà trasmessa nella primavera del 2026, così come accaduto per le precedenti stagioni. Prime Video, inoltre, ha annunciato un’altra novità, ovvero l’arrivo di LOL Halloween Special, che andrà in onda esattamente tra un anno, in occasione dell’Halloween del 2026. Lo show vedrà sei tra i protagonisti di tutte le edizioni dello show comico, che questa volta si sfideranno in un’ambientazione a tema horror. A condurre lo speciale saranno Giorgio Gherarducci e Marco Santin, ovvero la Gialappa’s Band.

TV / Greenland: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / I figli degli altri: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / La notte nel cuore: le anticipazioni (trama e cast) della 25esima puntata
