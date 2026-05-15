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Un colpo di fortuna: tutto quello che c’è da sapere sul film

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Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
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Un colpo di fortuna: trama, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 15 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Un colpo di fortuna – Coup de chance, film del 2023 scritto e diretto da Woody Allen. Si tratta del cinquantunesimo film diretto da Woody Allen, nonché il primo girato in lingua francese. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Fanny e Jean hanno tutto della coppia ideale: realizzati nella loro vita professionale, vivono in un magnifico appartamento nei quartieri alti di Parigi e sembrano innamorati come il primo giorno. Ma quando Fanny incrocia casualmente Alain, un ex compagno di liceo, la situazione si capovolge. Si rivedono e si avvicinano molto velocemente. Alain, divenuto scrittore, non fa mistero di essere sempre stato innamorato di lei. Al tempo stesso nelle serate mondane del marito, il quale come mestiere «fa diventare più ricche persone già ricche», la donna, a volte definita “moglie trofeo” dai conoscenti, si trova sempre più a disagio. Fanny e Alain cominciano così un’intensa relazione extraconiugale, al punto che lei sembra decisa a lasciare il marito. Questi, insospettito da alcuni dettagli, contatta degli investigatori privati per sapere se la consorte ha un amante, vedendo i suoi timori confermati. Così, ingaggia due malavitosi di fiducia per sbarazzarsi di Alain…

Un colpo di fortuna: il cast

Abbiamo visto la trama di Un colpo di fortuna, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Lou de Laâge: Fanny Fournier
  • Valérie Lemercier: Camille Moreau
  • Melvil Poupaud: Jean Fournier
  • Niels Schneider: Alain Aubert
  • Sara Martins: Chloe
  • Elsa Zylberstein: Caroline Blanc
  • William Nadylam: Charles
  • Grégory Gadebois: Henri Delany
  • Guillaume de Tonquédec: Marcel Blanc
  • Arnaud Viard: Pierre
  • Anne Loiret: Delphine
  • Bruno Gouery: Gilles
  • Yannick Choirat: Marc

Streaming e tv

Dove vedere Un colpo di fortuna in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 15 maggio 2026 – alle ore 21,20 su Rai 3. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.

Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
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