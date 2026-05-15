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Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 15 maggio 2026

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AGF
di Antonio Scali
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Quarto Grado: anticipazioni e ospiti di oggi, 15 maggio 2026

Questa sera, venerdì 15 maggio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Quarto Grado, il programma di approfondimento e informazione che vedrà alla conduzione Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Ma quali sono le anticipazioni sulla puntata di oggi? E gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Al centro della puntata, ancora il giallo di Garlasco, con tutti gli ultimi aggiornamenti relativi all’inchiesta per l’omicidio di Chiara Poggi. Gli indizi raccolti dalla Procura di Pavia potrebbero essere ritenuti utili dall’accusa per provare la colpevolezza di Andrea Sempio e scagionare Alberto Stasi: l’analisi in studio per fare chiarezza, tra audio, intercettazioni, nuovi dettagli e testimonianze inedite. Il parterre degli ospiti è composto da Roberta BruzzoneCarmen PuglieseCarmelo AbbateGrazia LongoPaolo ColonnelloPaolo RealeMassimo PicozziCaterina Collovati Marco Oliva.

Streaming e tv

Dove vedere Quarto Grado in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda oggi – venerdì 15 maggio 2026 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
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