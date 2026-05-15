Mille e una cover Sanremo: anticipazioni, cast (cantanti), quante puntate e streaming

Questa sera, venerdì 15 maggio 2026, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Mille e una cover Sanremo, programma che riprende le esibizioni della serata cover dell’ultimo Festival della canzone italiana, affiancandole a nuovi interventi degli artisti coinvolti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni (cast, cantanti)

Non si tratta di una semplice replica: le performance verranno riproposte insieme a racconti e retroscena registrati in studio, con l’obiettivo di allungare il racconto della kermesse anche dopo la sua chiusura. Al centro dello show i momenti più riconoscibili della serata del venerdì, quella dedicata a cover e duetti. Un segmento che negli ultimi anni è diventato uno dei più seguiti del Festival, anche per la libertà concessa agli artisti nelle scelte musicali. Le due serate in programma proporranno una selezione delle esibizioni andate in scena il 27 febbraio 2026, con il ritorno degli stessi protagonisti davanti alle telecamere. Non un semplice “best of”, ma qualcosa di più. Ma vediamo insieme le cover del Festival di Sanremo 2026:

Elettra Lamborghini con Las Ketchup: Aserejé

Eddie Brock con Fabrizio Moro: Portami via

Mara Sattei con Mecna: L’ultimo bacio

Patty Pravo con Timofej Andrijashenko: Ti lascio una canzone

Levante con Gaia: I maschi

Malika Ayane con Claudio Santamaria: Mi sei scoppiato dentro il cuore

Bambole di Pezza con Cristina D’Avena: Occhi di gatto

Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso: Su di noi

Tommaso Paradiso con Stadio: L’ultima luna

Michele Bravi con Fiorella Mannoia: Domani è un altro giorno

Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band: Vita

Maria Antonietta & Colombre con Brunori Sas: Il mondo

Fulminacci con Francesca Fagnani: Parole Parole

LDA & AKA 7EVEN con Tullio De Piscopo: Andamento lento

Raf con The Kolors: The riddle

J-Ax con Ligera County Fam: E la vita, la vita

Ditonellapiaga con TonyPitony: The lady is a tramp

Enrico Nigiotti con ALFA: En e Xanax

Serena Brancale con Gregory Porter e Delia: Besame Mucho

Sayf con Alex Britti e Mario Biondi: Hit the Road Jack

Francesco Renga con Giusy Ferreri: Ragazzo solo, ragazza sola

Arisa con Coro del Teatro Regio di PARMA: Quello che le donne non dicono

Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci: Baila Morena

Sal Da Vinci con Michele Zarrillo: Cinque giorni

Fedez & Masini con Stjepan Hauser: Meravigliosa Creatura

Ermal Meta con Dardust: Golden Hour

Nayt con Joan Thiele: La canzone dell’amore perduto

Luchè con Gianluca Grignani: Falco a metà

Chiello con maestro Saverio Cigarini: Mi sono innamorato di te

Leo Gassmann con Aiello: Era già tutto previsto

Mille e una cover Sanremo: quante puntate

Ma quante puntate sono previste per Mille e una cover Sanremo? In tutto andranno in onda due puntate: la prima venerdì 8 maggio 2026; la seconda e ultima – salvo cambi di programma – venerdì 15 maggio 2026. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) delle singole puntate sarà di circa 3 ore.

Streaming e tv

Dove vedere Mille e una cover Sanremo in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda il venerdì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.