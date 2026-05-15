Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 08:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Ascolti tv giovedì 14 maggio: Buonvino, Forbidden Fruit, Splendida cornice

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Ascolti tv giovedì 14 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri

ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, giovedì 14 maggio2026? Su Rai 1 è andato in onda Buonvino. Su Rai 2 Eurovision Song Contest. Su Rai 3 Splendida cornice. Su Rete 4 Dritto e rovescio. Su Canale 5 Forbidden Fruit. Su Italia 1 Le Iene Show. Su La7 Piazzapulita. Ma chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv giovedì 14 maggio 2026? Di seguito tutti i dati che verranno diffusi a partire dalle ore 10.

Ascolti tv giovedì 14 maggio 2026, prima serata | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Access prime time | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera

Preserale | I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri

Come funzionano

Ma come funzionano gli ascolti tv? Il monitoraggio degli ascolti avviene in modo automatico attraverso il people-meter, collegato a ogni apparecchio televisivo presente nella famiglia campione. Ogni giorno, minuto per minuto, i meter rilevano l’ascolto televisivo sia dei componenti della famiglia che degli ospiti eventualmente presenti.

🔴 TUTTE LE NEWS DI TV; TUTTI I DATI AUDITEL

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 14 maggio 2026
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 14 maggio 2026
TV / Buonvino streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata della serie di Rai 1
Ti potrebbe interessare
TV / Piazzapulita: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera, 14 maggio 2026
TV / Splendida cornice, Geppi Cucciari su Rai 3: anticipazioni e ospiti, 14 maggio 2026
TV / Buonvino streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata della serie di Rai 1
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 14 maggio 2026
TV / Buonvino: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 14 maggio
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 14 maggio 2026
TV / Eurovision 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda semifinale
TV / Eurovision 2026: cantanti e scaletta della seconda semifinale
TV / Ascolti tv mercoledì 13 maggio: Succede anche nelle migliori famiglie, Lazio-Inter
Ricerca