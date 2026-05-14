Piazzapulita: anticipazioni e ospiti puntata stasera, 14 maggio 2026

Questa sera, giovedì 14 maggio 2026, alle ore 21,15 su La7 va in onda una nuova puntata di Piazzapulita, la trasmissione di approfondimento condotta da Corrado Formigli. In questa nuova stagione, al centro l’analisi dei fatti e della politica, i commenti e i reportage. Ma quali sono gli ospiti della puntata di stasera, 14 maggio 2026, di Piazzapulita? Scopriamo insieme le anticipazioni.

Anticipazioni e ospiti

Stasera si affronteranno diversi temi tra cui l’incontro Trump-Xi Jinping e la crisi energetica. Il confronto di Meloni con le opposizioni. Un’inchiesta esclusiva che rivela le regole d’ingaggio a Gaza dell’esercito israeliano. Parteciperanno alla puntata la Relatrice Speciale delle Nazioni Unite per i Territori Palestinesi Occupati Francesca Albanese; il Segretario Generale della CGIL Maurizio Landini; il professore dell’Università Bocconi di Milano Tito Boeri; lo scrittore Gianrico Carofiglio; i giornalisti Italo Bocchino, Antonio Caprarica, Marco Damilano, Simone Pieranni e Daniela Preziosi; e il Fondatore del Movimento civico Più Uno Ernesto Maria Ruffini. Nel corso della puntata un nuovo racconto dello scrittore Stefano Massini.

In tv e streaming

Dove vedere le puntate e i servizi di Piazzapulita in diretta tv o in live streaming? Il programma è disponibile in chiaro su La7 – al tasto 7 del telecomando del digitale terrestre o al 107 per gli abbonati a Sky – tutti i giovedì a partire dalle ore 21,15. Chi invece vuole seguire il talk show di approfondimento politico di Corrado Formigli in streaming può farlo accedendo tramite questo link alla piattaforma web di La7.