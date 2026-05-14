Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 14 maggio 2026

Questa sera, giovedì 14 maggio 2026, alle ore 21,25 su Rete 4 torna Dritto e rovescio, il programma di Paolo Del Debbio con al centro le ultime notizie e i temi di attualità, politica e tanto altro. In studio, come sempre, tanti ospiti. Ma di cosa si parlerà oggi? Quali sono gli ospiti? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni e ospiti

Con l’infettivologo Matteo Bassetti, un approfondimento su rischi e preoccupazioni per l’Hantavirus. E ancora, ampio spazio al caso Garlasco, con nuovi documenti e testimonianze a seguito degli ultimi risvolti nelle indagini a carico di Andrea Sempio. Ospite il legale di Alberto Stasi, Antonio De Rensis. E ancora, un nuovo capitolo dell’inchiesta sulle escort di lusso e la movida milanese.

Streaming e tv

Dove vedere la puntata di oggi – giovedì 14 maggio 2026 – di Dritto e rovescio in tv e live streaming? Il programma di Paolo Del Debbio va in onda il giovedì sera in prima serata su Rete 4 (canale 4 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma Mediset Infinity che permette di seguire i programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.