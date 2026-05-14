Eurovision 2026: cantanti e scaletta della seconda semifinale
Eurovision 2026: cantanti e scaletta della seconda semifinale
Qual è la scaletta (ordine di uscita) dei cantanti che prenderanno parte alla seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, in programma stasera – 14 maggio – alle ore 21? Ad aprire la serata sarà la Bulgaria; a chiudere la Norvegia. Ecco l’ordine di esibizione di oggi:
- Bulgaria
- Azerbaigian
- Romania
- Lussemburgo
- Repubblica Ceca
- Francia
- Armenia
- Svizzera
- Cipro
- Austria
- Lettonia
- Danimarca
- Australia
- Ucraina
- Regno Unito
- Albania
- Norvegia
Streaming e tv
Abbiamo visto la scaletta della seconda serata dell’Eurovision Song Contest 2026, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 2 (le semifinali) e su Rai 1 (la finale) martedì 12 maggio, giovedì 14 maggio e sabato 16 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 21 per le semifinali; dalle ore 20,35 per la finale. Al commento Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone.