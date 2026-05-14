Eurovision 2026: cantanti e scaletta della seconda semifinale

Qual è la scaletta (ordine di uscita) dei cantanti che prenderanno parte alla seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2026, in programma stasera – 14 maggio – alle ore 21? Ad aprire la serata sarà la Bulgaria; a chiudere la Norvegia. Ecco l’ordine di esibizione di oggi:

Bulgaria

Azerbaigian

Romania

Lussemburgo

Repubblica Ceca

Francia

Armenia

Svizzera

Cipro

Austria

Lettonia

Danimarca

Australia

Ucraina

Regno Unito

Albania

Norvegia

Streaming e tv

Abbiamo visto la scaletta della seconda serata dell’Eurovision Song Contest 2026, ma dove vederla in diretta tv e live streaming? L’evento, come detto, andrà in onda su Rai 2 (le semifinali) e su Rai 1 (la finale) martedì 12 maggio, giovedì 14 maggio e sabato 16 maggio. La messa in onda sarà dalle ore 21 per le semifinali; dalle ore 20,35 per la finale. Al commento Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Non solo tv. Sarà possibile seguire il tutto anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi dalla Rai tramite la connessione internet su pc, tablet e smartphone.