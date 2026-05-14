Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:43
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli » TV
TV

Buonvino streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata della serie di Rai 1

Immagine di copertina
Credit: AGF
di Anton Filippo Ferrari
Immagine dell'autore

Buonvino streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata della serie di Rai 1

Buonvino è la fiction in onda su Rai 1 questa sera, 14 maggio 2026, con la seconda puntata. La nuova serie tv con la regia di Milena Cocozza – una produzione Palomar, a Mediawan company, in collaborazione con Rai Fiction – sarà in onda in due prime serate, giovedì 7 e giovedì 14 maggio su Rai 1. “Buonvino Misteri a Villa Borghese” è tratta dai romanzi del ciclo “Il commissario Buonvino” di Walter Veltroni, che è anche consulente editoriale della fiction, mentre soggetto e sceneggiatura sono di Salvatore De Mola e Michela Straniero. Ma dove vedere Buonvino – Misteri a Villa Borghese in tv e streaming? Ecco tutte le informazioni.

In tv

Appuntamento in prima serata su Rai 1 oggi, 14 maggio 2026, alle ore 21.30 con la prima puntata.

Buonvino streaming live

Se non siete a casa potete recuperare la serie in diretta streaming su Rai Play. Anche in modalità on demand.

Quante puntate

Quante puntate sono previste per Buonvino? Si tratta di solo due puntate, in onda su Rai 1 in prima serata il 7 e il 14 maggio 2026.

  • Prima puntata: 7 maggio TRASMESSA
  • Seconda puntata: 14 maggio OGGI
Anton Filippo Ferrari
Giornalista dal 2014. Ha lavorato per testate giornalistiche on line, televisive e radiofoniche. Su TPI si occupa di SEO ma non solo.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 14 maggio 2026
TV / Buonvino: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 14 maggio
Ti potrebbe interessare
TV / Le Iene Show: anticipazioni, servizi e scherzi di oggi, 14 maggio 2026
TV / Buonvino: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata
TV / Forbidden Fruit: le anticipazioni (trama) sulla puntata di oggi, 14 maggio
TV / Dritto e Rovescio: anticipazioni e ospiti di oggi, 14 maggio 2026
TV / Eurovision 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la seconda semifinale
TV / Eurovision 2026: cantanti e scaletta della seconda semifinale
TV / Ascolti tv mercoledì 13 maggio: Succede anche nelle migliori famiglie, Lazio-Inter
TV / Succede anche nelle migliori famiglie: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Il richiamo della foresta: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Mare fuori 6: le anticipazioni (trama e cast) della terza puntata
Ricerca