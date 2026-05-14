Le Iene Show: anticipazioni, servizi, scherzi, interviste e streaming oggi, 14 maggio

Questa sera, mercoledì 14 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Le Iene Show, storico programma di Mediaset condotto quest’anno da Veronica Gentili. Ad accompagnarla sul palco anche la presenza comica di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ma vediamo le anticipazioni e i servizi della puntata di stasera, 14 maggio.

Anticipazioni

Alice Martinelli parla con la vittima di un recente e clamoroso caso di malasanità. A Napoli, una donna di 53 anni, sette mesi dopo un intervento di addominoplastica, ha scoperto che il chirurgo aveva dimenticato un paio di forbici nel suo addome. Il medico è stato denunciato e l’inviata ha accompagnato la donna all’operazione necessaria per rimuovere l’oggetto.

Gaetano Pecoraro intervista i familiari di Carmelo Barone, storico rapinatore dello Zen di Palermo, la cui morte ha paralizzato l’intero quartiere.

In seguito a un post social della figlia Veronica, il mercato rionale è stato infatti forzatamente sospeso per le esequie, un ordine che sarebbe stato ribadito da ronde di giovani in scooter tra i banchi. Il servizio mostra le immagini del corteo funebre, accompagnato da musica neomelodica e fuochi d’artificio, e del passaggio del feretro davanti alle finestre del carcere Pagliarelli, accolto da applausi e rombi di motori. L’inviato ha utilizzato telecamere nascoste per raccogliere le testimonianze dei commercianti, che hanno raccontato un clima di terrore fatto di attività bloccate e spari contro le vetrine.

Nel nuovo servizio di Max Andreetta si torna ad analizzare la strage di Erba. Verrà presentato un dato scientifico inedito, a conferma delle testimonianze raccolte nelle scorse settimane. Testimonianze che collocavano i coniugi nei pressi del loro appartamento in un orario in cui, secondo le sentenze, avrebbero dovuto trovarsi al McDonald’s di Como, a ben 14 km di distanza, per costruirsi un alibi. I carabinieri misero nero su bianco di essere arrivati all’appartamento della coppia alle ore 3.30 e di aver trovato la lavatrice in funzione, con dentro dei panni: un dettaglio rimasto fino a oggi irrilevante, visto che quei vestiti, dopo essere stati sequestrati, vennero analizzati dal RIS senza che fosse trovata alcuna traccia. Oggi, grazie all’analisi dei tabulati dell’ENEL, al confronto con quattro esperti di caratura internazionale e a un esperimento eseguito dopo aver reperito una lavatrice uguale a quella usata da Rosa Bazzi, emerge un riscontro oggettivo che cambierebbe sensibilmente la ricostruzione temporale degli eventi di quella sera, dando prova della presenza fisica dei coniugi nel loro appartamento in un orario incompatibile con la ricostruzione contenuta nelle sentenze che li hanno condannati. Una scoperta che, unitamente alle presunte anomalie denunciate in un esposto dall’ex magistrato Cuno Tarfusser, potrebbe spingere i legali di Olindo Romano e Rosa Bazzi a presentare una nuova istanza di revisione.

Streaming e tv

Dove vedere Le Iene Show in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda stasera, mercoledì 14 maggio 2026, alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity e sul sito del programma.