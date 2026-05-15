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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 15 maggio

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di Giovanni Macchi
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Grande Fratello Vip 2026: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 15 maggio

Stasera, venerdì 15 maggio 2026, alle ore 21,35 su Canale 5 va in onda la 17esima puntata del Grande Fratello Vip 2026. Il reality vede il ritorno alla conduzione di Ilary Blasi e nel ruolo di opinioniste Cesara Buonamici e la grande new entry Selvaggia Lucarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nuove tensioni nella Casa del Grande Fratello Vip, dove il rapporto tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi sembra essere arrivato a un punto delicato. Dopo giorni di complicità e avvicinamenti sempre più evidenti, tra i due è esploso un confronto acceso che ha messo in luce visioni completamente diverse del loro legame. A frenare è soprattutto Lucia, che continua a non fidarsi fino in fondo del comportamento del coinquilino. La concorrente, infatti, non riesce a capire se il recente avvicinamento di Renato sia davvero sincero oppure legato alle dinamiche del gioco.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2026 in diretta tv e live streaming? Il Grande Fratello va in onda su Canale 5 dal 17 marzo ogni martedì e venerdì. Sarà possibile seguire il reality tutti i giorni in diretta su Mediaset Extra (canale 55 del ddt), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30 del ddt) con i collegamenti in diretta (dal lunedì al venerdì alle ore 13.30 e 19.20 e dal lunedì alla domenica dalle 00.30). Inoltre, non mancheranno le finestre in day-time su Canale 5 (dal lunedì al venerdì alle ore 10.55 e 13.40) e su Italia 1 (dal lunedì al venerdì alle ore 12.15, 13 e 18.15).

Giovanni Macchi
Mi piace scrivere e raccontare i fatti. Mi occupo di news, pop, sport, lotto, oroscopo e tv. Collaboratore di TPI
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