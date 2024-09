Angelo Pintus e Alessandro Siani nuovi conduttori di Lol 5

Grande novità in casa Amazon: la nuova edizione di Lol, il game show giunto alla quinta edizione, avrà due nuovi conduttori al posto di Fedez e Frank Matano: si tratta di Angelo Pintus e Alessandro Siani.

Lo ha annunciato la stessa piattaforma streaming con una serie di video e foto postate sui social in cui per l’appunto appaiono i due nuovi conduttori.

Per Angelo Pintus si tratta di un ritorno nel game show in cui vince chi non ride: il comico, infatti, ha partecipato alla prima edizione della trasmissione, vinta da Ciro Priello dei The Jackal. Novità assoluta, invece, per Alessandro Siani che a sorpresa entra a far parte del mondo Amazon.

 Visualizza questo post su Instagram  Un post condiviso da Prime Video Italia (@primevideoit)

Termina, dopo quattro stagioni quindi, l’esperienza di Fedez a Lol. Il rapper aveva condotto tutte le edizioni del game show andate finora in onda, prima affiancato da Mara Maionchi e poi da Frank Matano. Anche quest’ultimo, dopo 5 stagioni, non farà più parte del cast.

Matano, infatti, aveva partecipato insieme a Pintus alla prima edizione del programma in veste di concorrente, mentre nelle successive tre aveva co-condotto insieme a Fedez.

Non è stata rilasciata ancora una data della messa in onda della nuova edizione anche se è probabile che verrà trasmessa, così come le precedenti, nei primi mesi del 2025. Top secret, per il momento, anche il cast.