Lol: Chi ride è fuori, il nuovo programma con Mara Maionchi e Fedez

Fedez si riunisce con Mara Maionchi in un nuovo programma, Lol: Chi ride è fuori

Fedez torna a collaborare con Amazon Prime Video dopo Celebrity Hunters e farà parte di un programma insieme a Mara Maionchi. Lol: chi ride è fuori è un game show composto da sei puntate che sarà poi trasmesso sulla piattaforma di Prime Video a partire dal 2021 e coinvolge tantissimi volti del mondo dello spettacolo per una sfida a suon di battute. Dieci sono i comici chiamati ad esibirsi a turno: mentre uno si esibisce, gli altri invece saranno chiusi in una stanza e non dovranno ridere agli sketch degli avversari, altrimenti avranno perso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Prime Video Italia (@primevideoit)



Chi vedremo oltre a Fedez e Mara Maionchi, che si riuniscono dopo l’esperienza ad X Factor? Ci sarà Elio, Caterina Guzzanti, Lillo, Angelo Pintus, Frank Matano, Katia Follesa, Ciro e Fru dei The Jackal, Michela Giraud e Luca Ravenna: insomma, non ridere sarà difficile. Ma Fedez e Mara in realtà non avranno il ruolo di comici, bensi di commentatori, poiché seguiranno tutto dalla control room. Entrambi quindi condurranno le puntate assegnando le varie penalità ai concorrenti. Alla prima risata scatta il cartellino giallo, alla seconda invece quello rosso che porterà ad essere espulsi dal gioco. Chi manterrà invece la serietà come da regolamento potrà vincere 100mila euro da donare ad un ente benefico.

