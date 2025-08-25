Icona app
Spettacoli

Marco Santin della Gialappa’s Band litiga con uno spettatore su Israele e Gaza: “Il 7 ottobre e Hamas? Tutte ca**ate” | VIDEO

Lo scontro è andato in scena durante un evento a Grottammare

di Niccolò Di Francesco
È diventato virale sui social lo scontro tra Marco Santin, uno dei componenti della Gialappa’s Band, e uno spettatore sulla questione Israele-Gaza durante un evento che si è tenuto a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. Il faccia a faccia, avvenuto durante Cabaret Amoremio, risale allo scorso 1° agosto ma il video, come segnalato dal Corriere della Sera, è stato pubblicato solamente di recente. “Ci sono bambini straziati tutti i santi giorni. Questo non può essere un argomento divisivo, perché di fronte a una cosa di questo tipo non ci può essere ‘io sto di qua, io sto di là’, non sono due squadre di calcio. È il massacro di un popolo e di bambini. Bisogna dire basta: non si può affarmarli, assettarli, bombardarli, straziarli, ucciderli” afferma Santin.

“Se non fosse che (gli israeliani, ndr) vogliono conquistare la terra, perché il 7 ottobre, Hamas sono tutte cazzate” ha aggiunto una delle voci della Gialappa’s Band. Dichiarazioni, quest’ultime, che hanno provocato la reazione di uno spettatore in platea che ha attaccato duramente Santin: “Ma che ca**o dici, scemo?”. Pronta la replica di Santin: “Tu pensi che sia partito tutto il 7 ottobre? Certamente no, vai a studiare. Dal 1946 che viene massacrato il popolo palestinese. Vai studiare invece di insultare la gente, perché io scemo non te l’ho detto”. Lo spettatore ha quindi risposto: “Tu prendi solo le fonti di Hamas, con gli amici tuoi. Questa è una serata di cabaret, non sono venuto qui per sentire il pippone tuo”. Marco Santin ha chiuso il botta e risposta affermando: “Ti ridò io i soldi del biglietto, senza problemi”.

Ricerca