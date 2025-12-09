Raoul Bova torna a parlare della separazione da Rocio Muñoz Morales, dello scandalo legato ai suoi messaggi audio messi in piazza come nulla fosse e anche di quella che è ormai a tutti gli effetti la sua nuova compagna, l’attrice Beatrice Arnera. Intervistato dal Corriere della Sera, l’attore ha dichiarato a proposito delle chat con Martina Ceretti che lo vedevano suo malgrado protagonista: “È stata un’esperienza in parte traumatica, certamente molto coinvolgente per la rabbia, il dolore e lo stupore. Quando succedono queste cose, ti senti improvvisamente come se fossi denudato in piazza, senza poter opporre resistenza”.

L’interprete, che l’11 dicembre sarà ospite della kermesse di Fratelli d’Italia, Atreju, ha dichiarato a proposito della sua partecipazione: “È un evento che mi piace molto, perché riunisce cittadini, politici, personaggi dello spettacolo, giornalisti, adulti e ragazzi, senza distinzione di pensiero politico, ma solo per creare scambio di idee e discussioni concrete”. Bova, poi, torna a quando la sua vita privata è diventata di dominio pubblicato ammettendo che in quei frangenti “la parte più difficile è difendersi. Dagli odiosi commenti social, ma soprattutto da un tizio che si è particolarmente fissato su di me e mi ha aggredito ingiustamente”.

L’attore riconosce di aver “sbagliato a usare malamente i social” e di aver imparato una cosa: “Che non bisogna fidarsi dei social e che ci sono mille altri modi di divertirsi e di informarsi. I social, tutt’al più, li puoi leggere, ma non devi interagire. Le insidie che si nascondono dentro quelle pagine sono difficili da intuire e impossibili da gestire”. Sulla relazione, ormai terminata, con Rocio Muñoz Morales dichiara: “Il nostro rapporto, come tanti hanno scritto e provato, era finito da molto tempo. Però nell’accordo di separazione ho voluto una clausola, che abbiamo firmato entrambi, in forza della quale nessuno di noi deve parlare della nostra storia né delle nostre figlie”. Alla domanda se abbia un nuovo amore, in riferimento alle foto che lo vedono in atteggiamenti intimi con Beatrice Arnera, ex del comico Andrea Pisani, Raoul Bova non si sbilancia ma dichiara: “Ci stiamo lavorando”.