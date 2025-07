Martina Ceretti, la modella 22enne indicata come la presunta amante di Raoul Bova, ha disattivato il suo profilo Instagram. L’account dell’indossatrice e influencer, infatti, che vantava 100mila follower sul suo profilo Instagram, risulta disattivato, almeno momentaneamente. Troppa la pressione mediatica dopo gli audio e i messaggi pubblicati da Fabrizio Corona nel suo format Falsissimo. Messaggi, inoltre, che potrebbero nascondere anche un tentativo di estorsione nei confronti dell’attore.

“Ci tenevo a dire la verità. Non ho mai voluto che venisse pubblicato nulla. Quando Corona era a casa di Federico Monzino non ho mai fatto alcuna videochiamata in cui dicevo di far sentire l’audio. Non ho mai avuto a che fare con queste persone e mi dissocio da tutto ciò. Mi ha descritto come una ragazza che non sono, è molto facile giudicare una persona dalla copertina” ha affermato il 22 luglio scorso Martina Ceretti nel tentativo di dissociarsi da quanto pubblicato da Corona.

Ma chi è Federico Monzino? Si tratta di un pr milanese, amico della modella, che, secondo l’accusa, avrebbe divulgato i messaggi tra l’influencer e Raoul Bova. L’uomo, che non è indagato, secondo gli inquirenti avrebbe tentato “di costringere l’attore a corrispondere una somma imprecisata, sì da procurarsi l’ingiusto profitto patrimoniale con pari danno per la parte offesa, non riuscendo nel proposito criminoso per cause indipendenti dalla sua volontà. Monzino ha smentito di aver ricattato l’interprete e spiegato di aver diffuso le chat perché “Martina voleva diventare famosa inizialmente in questo modo”.