“Sono tornata”: Aurora Ramazzotti rompe il silenzio sui social dopo la notizia della sua gravidanza

Aurora Ramazzotti rompe il silenzio dopo la notizia della sua gravidanza

“Sono tornata”: Aurora Ramazzotti rompe il silenzio sui social dopo la notizia della sua presunta gravidanza, svelata nei giorni scorsi dal settimanale Chi.

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha pubblicato una serie di stories sul suo profilo Instagram che in realtà non fanno altro che alimentare il mistero.

La giovane, infatti, di fatto non ha confermato né smentito le indiscrezioni, limitandosi a ironizzare sui rumors circolati in queste ore sul suo presunto stato interessante.

In una prima foto pubblicata, la Ramazzotti ha scritto: “Ci vuole calma”. Poi, in un’altra storia, ha pubblicato una foto che la ritrae da piccola e in cui fa una smorfia, scrivendo: “Io che provo a stare alla larga dai social”.

Infine, Aurora Ramazzotti ha pubblicato una foto di se stessa in cui è ritratta sorridente e con una pancia piatta: che con questa istantanea abbia voluto smentire definitivamente la notizia della sua gravidanza?

Non è dato da sapere dal momento che la didascalia recita solamente “I’m back bitchessss”, ovvero “Sono tornata”.