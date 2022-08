“Aurora Ramazzotti incinta”: Michelle Hunziker ed Eros presto nonni

Aurora Ramazzotti sarebbe incinta del suo primo figlio. A lanciare l’indiscrezione bomba è Chi. Ciò significa, se confermato, che Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti diventeranno presto nonni. Come forse ricorderete, la giovane influencer qualche tempo era stata paparazzata con la madre in una farmacia in Sardegna mentre acquistava un test di gravidanza. All’epoca il settimanale non aveva chiarito se il test servisse alla madre o alla figlia.

Una notizia che ha mandato al settimo cielo la stessa Aurora e il suo fidanzato Goffredo Cerza, business analyst. I due stanno insieme da cinque anni. Quest’estate hanno trascorso una parte delle vacanze con Michelle Hunziker e le bambine Sole e Celeste, che la conduttrice ha avuto dal suo ex marito Tomaso Trussardi. Secondo quanto riporta il settimanale, che dà la notizia come certa, Aurora partorirà a gennaio. Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti hanno raccontato agli amici di essere felicissimi perché la famiglia ancora una volta si allarga: “Entrambi hanno vissuto la notizia della gravidanza con una forte emozione”, scrive il magazine. La storica coppia negli ultimi mesi era apparsa particolarmente affiatata, ma non per un clamoroso ritorno di fiamma, quanto probabilmente per stare vicini alla figlia in dolce attesa. Nei giorni scorsi inoltre pare si sia conclusa la relazione tra la conduttrice svizzera e Giovanni Angiolini.

Aurora e Goffredo, come raccontato sui social, stanno anche per traslocare. Una convivenza che va avanti da tempo, anche se l’amore non è scoccato subito: “Non è stato un colpo di fulmine: lo vedevo bello ma non pensavo a una storia tra noi. – aveva raccontato tempo fa la Ramazzotti – Ora, invece, trovo magica la totale complicità che ci lega e che non ho mai vissuto con nessun altro prima. È vero, ho poche esperienze, ma Goffredo per me è la prima vera, grande, storia d’amore. Stiamo crescendo insieme e sento che sto cambiando, sto capendo molte cose. È così che succede: quando l’amore è quello giusto stai bene, è tutto semplice”.

Cerza è originario di Roma, è laureato in ingegneria a Londra e al momento lavora come marketing manager e business analyst a Milano, dove si è trasferito per stare più vicino a Aurora. Solo a maggio l’influencer aveva smentito di essere incinta con un video sui social: “No, non sono incinta. È solo pancia, mi piace mangiare”. Stavolta la cicogna è davvero in arrivo?