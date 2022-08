Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, il mistero del test di gravidanza: “Chi nasconde il segreto?”

Per Michelle Hunziker è un’estate rovente. Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, per il lei il gossip si è subito acceso grazie alla nuova fiamma, il medico Giovanni Angiolini, con il quale è stato spesso pizzicata dai paparazzi. Ma adesso il settimanale Chi ha tirato fuori una nuova “bomba”. Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti, negli ultimi giorni, hanno trascorso molto tempo insieme condividendo una vacanza da sole. Si sono concesse qualche giorno tra mamma e figlia sfoggiando anche qualche istante spensierato sui propri profili Instagram. Ma una delle due sembra nascondere un dolce segreto. Secondo quanto si legge tra le “Chicche di gossip” del settimanale, Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti sarebbero state pizzicate con un test di gravidanza. “Michelle, accompagnata dalla figlia Aurora, sarebbe stata vista in una farmacia mentre comprava un test di gravidanza. La domanda che ora tutti si pongono è: a chi sarà servito? Alla mamma o alla figlia?”, scrive Chi nella sua esclusiva.