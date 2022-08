Chi è Goffredo Cerza, il fidanzato di Aurora Ramazzotti (incinta): lavoro, genitori, anni, padre, età, Instagram

Chi è Goffredo Cerza, il fidanzato di Aurora Ramazzotti? I due sono fidanzati da cinque anni e adesso, secondo quanto riporta il settimanale Chi, l’influencer sarebbe incinta del suo primo figlio. Non tutti però conoscono Goffredo Cerza, che potrebbe presto rendere nonni Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. Scopriamo allora insieme chi è.

Romano, 26 anni, moro e dal fisico scolpito, Goffredo non è certo un ragazzo che passa inosservato. Da ormai diversi anni ha rapito il cuore di Aurora e ora i due, che già convivono da tempo, sarebbero pronti ad avere un figlio insieme. Secondo il settimanale che ha svelato la notizia, Aurora partorirebbe a gennaio. I genitori di Goffredo sono Francesca Romana Malato, manager e direttore generale del poliambulatorio specialistico LabAurelia, e Fabio Cerza, “attualmente Primario della Divisione di Ortopedia e Traumatologia presso l’ospedale dei Castelli”, si legge sul suo sito web. Ha una sorella, Carolina, biologa, che di recente è diventata mamma.

Goffredo e Aurora presto andranno a vivere in una nuova casa, come annunciato dall’influencer nei giorni scorsi. Con loro, anche una gatta, Saba Miao, un persiano tabby che ha anche un profilo Instagram seguito da quasi 30mila persone. Ma qual è il lavoro del fidanzato di Aurora Ramazzotti? Si è diplomato nel 2014 a Roma alla Marymount International school, una delle private più prestigiose della città. Poi ha studiato Ingegneria elettrica all’università di Londra – dove ha conosciuto Aurora – approfondendo però anche tematiche come management e imprenditoria.

Tra il 2019 e il 2020 ha frequentato un master in International Business presso Hult International Business School. Poi, con l’arrivo della pandemia, ha fatto rientro in Italia, e si è stabilito a Milano per stare più vicino alla fidanzata Aurora. Ha lavorato anche a Roma come operation coordinator and marketing consultant presso il LabAurelia, mentre a Milano ha svolto uno stage nell’ufficio marketing di Trussardi. Ora, da quasi due anni, lavora in pianta stabile e come global content marketing manager alla Brembo SpA, azienda a pochi chilometri dal capoluogo lombardo specializzata in progetti innovativi per l’automotive. Oltre alla carriera nel marketing, Goffredo ha deciso di trasformare la propria passione per il fitness in un lavoro. Cerza ha infatti fondato “kingcerzfitness”: profilo Instagram, pagina web e app di fitness dove realizza programmi di allenamento personalizzato.

Chi è Goffredo Cerza, la vita privata

Tra i suoi interessi principali ci sono il fitness e lo sport, tanto che si è anche iscritto alla Spartan race. È inoltre appassionato di automobili, di sci, di immersioni e fa surf. Ama viaggiare e raccontare la sua vita quotidiana, insieme a quella di Aurora, sul suo profilo Instagram seguito da 140mila persone. I due si sono conosciuti a Londra. A fare da cupido è stata Sara Daniela, amica di entrambi, che nel 2017 abitava proprio nella capitale inglese. Una storia che va avanti senza troppi scossoni, anche perché Goffredo e Aurora hanno tanti interessi in comune: il fitness, i viaggi, oltre ad essere entrambi molto legati alle famiglie, con cui hanno un rapporto speciale. Convivono già da qualche anno e ora sembra proprio che stia per arrivare il primo bebè, per la gioia dei nonni Michelle ed Eros.